Гари Невилл уверен, что «Вест Хэм» не сможет удержать Деклана Райса
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил перспективы развития карьеры полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.
«Райс покинет свою нынешнюю команду в ближайшие пару лет. Я думаю, что «молотобойцы» и сам игрок прекрасно понимают, что это произойдёт в любом случае», — приводит слова Невилла Sky Sports.
Райс оказался в «Вест Хэме» в 2013 году, перейдя из академии «Челси». В нынешнем сезоне полузащитник сборной Англии забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 43 матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Райса оценивается порталом Transfermarkt в € 75 млн.
Ранее сообщалось, что Райса готовы подписать несколько топ-команд английской Премьер-Лиги, включая «Манчестер Юнайтед».
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