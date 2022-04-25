Гари Невилл уверен, что «Вест Хэм» не сможет удержать Деклана Райса

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил перспективы развития карьеры полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.



«Райс покинет свою нынешнюю команду в ближайшие пару лет. Я думаю, что «молотобойцы» и сам игрок прекрасно понимают, что это произойдёт в любом случае», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Райс оказался в «Вест Хэме» в 2013 году, перейдя из академии «Челси». В нынешнем сезоне полузащитник сборной Англии забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 43 матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Райса оценивается порталом Transfermarkt в € 75 млн.



Ранее сообщалось, что Райса готовы подписать несколько топ-команд английской Премьер-Лиги, включая «Манчестер Юнайтед».