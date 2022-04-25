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Стала известна сумма неустойки, которую получат Почеттино и его штаб при уходе из «ПСЖ»

Стала известна сумма неустойки, которую получат Почеттино и его штаб при уходе из «ПСЖ»
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Неустойка, которую получат главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино и его тренерский штаб при увольнении из клуба, составит € 15 млн, сообщает The Times.

Основная причина отставки – неудачное выступление «ПСЖ» в Лиге чемпионов. По информации источника, аргентинец и руководство клуба провели встречу, на которой пришли к выводу, что не хотят продолжать сотрудничество.

Основным кандидатом на замену аргентинцу является нынешний наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте. Итальянский специалист готов подписать контракт с «ПСЖ» на два года.

Отметим, что за время, проведённое на посту главного тренера «ПСЖ», Почеттино выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

За время тренерской карьеры Почеттино также работал с «Эспаньолом», «Саутгемптоном» и «Тоттенхэм Хотспур».

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