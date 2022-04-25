Антон Зиньковский назвал свои сильные стороны

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Антон Зиньковский рассказал о своих сильных качествах и кумирах детства.
«Были другие варианты со спортом в детстве: баскетбол, бег, теннис, прыжки — но это было второстепенно. Сразу было понимание, что в моей жизни будет только футбол. Поздно заиграл в футбол на высоком уровне — в Премьер-Лигу попал почти в 23 года. Кумиры детства — Зидан, Роналдиньо, потом стал Криштиану Роналду. Мои сильные стороны — это техника, дриблинг, скорость и удар, пасы пятками иногда удаются. На постоянной основе этот элемент сложно наработать», — сказал Зиньковский в эфире Youtube-канала сборной России.
Напомним, Зиньковский выступает за «Крылья Советов» с 2019 года. За это время полузащитник провёл 113 матча за самарский клуб, забил 16 голов и отдал 28 результативных передач.
- 25 апреля 2022
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