Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе – о капитанстве в «ПСЖ»: не стоит об этом думать, повязка приходит сама собой

Мбаппе – о капитанстве в «ПСЖ»: не стоит об этом думать, повязка приходит сама собой
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о том, хотел ли он быть капитаном парижан.

«Не стоит думать о капитанской повязке, она приходит сама собой. У нас был Тьяго Силва, а Маркиньос стал его преемником. Это было естественно. Он очень хороший капитан.

Задавать такие вопросы – некоторое неуважение по отношению к Маркиньосу, ему может стать некомфортно. Не стоит об этом думать, повязка приходит сама собой. Сейчас он — капитан «ПСЖ», – приводит слова Мбаппе журналист Андриен Греньер в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе провёл 31 матч за «ПСЖ», сумев забить 22 гола и сделать 14 результативных передач. Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года, после чего футболист может покинуть клуб на правах свободного агента.

Новость по теме
Стала известна сумма неустойки, которую получат Почеттино и его штаб при уходе из «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022