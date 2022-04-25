Мбаппе – о капитанстве в «ПСЖ»: не стоит об этом думать, повязка приходит сама собой

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о том, хотел ли он быть капитаном парижан.

«Не стоит думать о капитанской повязке, она приходит сама собой. У нас был Тьяго Силва, а Маркиньос стал его преемником. Это было естественно. Он очень хороший капитан.



Задавать такие вопросы – некоторое неуважение по отношению к Маркиньосу, ему может стать некомфортно. Не стоит об этом думать, повязка приходит сама собой. Сейчас он — капитан «ПСЖ», – приводит слова Мбаппе журналист Андриен Греньер в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе провёл 31 матч за «ПСЖ», сумев забить 22 гола и сделать 14 результативных передач. Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года, после чего футболист может покинуть клуб на правах свободного агента.