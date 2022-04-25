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В КДК рассмотрят неподобающее поведение игроков «Спартака» в матче Кубка России с ЦСКА

В КДК рассмотрят неподобающее поведение игроков «Спартака» в матче Кубка России с ЦСКА
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что КДК рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче Кубка России с ЦСКА.

«Сформирована повестка по кубку России и семи матчам чемпионата. В матче «Балтика» — «Динамо» болельщики «Балтики» использовали пиротехнику. Болельщики «Алании» бросали бутылки на поле и в техническую зону «Зенита». У «Спартака» семь жёлтых карточек — неподобающее поведение команды и выход за пределы технической зоны Ваноли. Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику и бросали предметы в техзону «Спартака», — сказал Григорянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В 1/4 финала Кубка России «Спартак» минимально обыграл ЦСКА (1:0).

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