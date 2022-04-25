Рой Кин может вернуться к тренерской деятельности после 11-летнего перерыва

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин может вернуться к деятельности на посту главного тренера, возглавив шотландский «Хиберниан».

Это будет первый за 11 лет опыт работы главным тренером для ирландца. Последний раз он работал главным тренером с 2009 по 2011 год – в «Ипсвиче». Позже Кин входил в тренерские штабы сборной Ирландии, «Астон Виллы» и «Ноттингем Форест».

В феврале сообщалось, что Кин может возглавить «Сандерленд», но назначение не состоялось. Ранее ирландец уже возглавлял «чёрных кото» в 2006 году.

«Хиберниан» возглавляет группу вылета в плей-офф шотландской Премьер-лиги, набрав 42 очко в 34 матчах.

В бытность игроком Кин выступал за «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» и «Селтик», а также за сборную Ирландии.