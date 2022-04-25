Берковский и Бейл приглашены на заседание КДК. Оба футболиста были удалены в 26-м туре РПЛ
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что КДК пригласит на заседание комитета полузащитника «Нижнего Новгорода» Илью Берковского и игрока «Крыльев Советов» Гленна Бейла.
«Что касается матчей РПЛ, рассмотрим выходы за пределы технической зоны Кержакова, Талалева и Ваноли. Болельщики «Крыльев Советов» скандировали ненормативную лексику, также рассмотрим неподобающее поведение «Крыльев» — два удаления в одном матче. За грубую игру были удалены: Берковский и Бейл. Оба футболиста приглашены на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Крылья Советов» занимают седьмое место в чемпионате России.
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