«Челси» нашёл замену для Антонио Рюдигера. Стоимость трансфера — € 70 млн

Лондонский «Челси» планирует пригласить в команду защитника «Севильи» Жюля Кунде, который должен заменить уходящего в мадридский «Реал» Антонио Рюдигера. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «твиттере».

По сведениям источника, «Севилья» запросит за переход 23-летнего футболиста € 70 млн.



В нынешнем сезоне Кунде забил один гол и отдал одну результативную передачу в 27 матчах чемпионата Испании. Соглашение между французским защитником и «Севильей» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 60 млн.

«Севилья» обыграла «Леванте» в 33-м туре Ла Лиги благодаря дублю Короны и голу Кунде:

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