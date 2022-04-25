«Челси» нашёл замену для Антонио Рюдигера. Стоимость трансфера — € 70 млн
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Лондонский «Челси» планирует пригласить в команду защитника «Севильи» Жюля Кунде, который должен заменить уходящего в мадридский «Реал» Антонио Рюдигера. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «твиттере».
По сведениям источника, «Севилья» запросит за переход 23-летнего футболиста € 70 млн.
В нынешнем сезоне Кунде забил один гол и отдал одну результативную передачу в 27 матчах чемпионата Испании. Соглашение между французским защитником и «Севильей» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 60 млн.
«Севилья» обыграла «Леванте» в 33-м туре Ла Лиги благодаря дублю Короны и голу Кунде:
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Новость по темеТомас Тухель подтвердил, что Рюдигер покинет «Челси» летом
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