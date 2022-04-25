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Абрахам рассказал, как Моуринью уговорил его перейти из «Челси» в «Рому»

Абрахам рассказал, как Моуринью уговорил его перейти из «Челси» в «Рому»
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал, как главный тренер итальянской команды Жозе Моуринью уговорил его уйти из «Челси».

«Первое, что он мне сказал: «Ты останешься в дождливой Англии или поедешь в Рим, где много солнца?». Мы засмеялись, а потом он говорит: «Я серьезно». Я всегда относился к нему, как к отцу. Моуринью сказал, что «Рома» и возможность проявить себя в итальянском футболе — лучший для меня вариант прямо сейчас. Это позволит стать узнаваемым не только в Англии, но и во всем мире. Этих аргументов было достаточно.

Моуринью отлично чувствует, когда я весь в игре, а когда мыслями где-то еще. Он умеет завести команду, дает почувствовать спортивный голод, жажду новых успехов. Он как глоток свежего воздуха. Когда нам необходимо прийти в чувство, он помогает это сделать. Если мы играем хорошо, он нас хвалит, но всегда требует прибавлять», — приводит слова Абрахама пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

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