В «Манчестер Юнайтед» понимают, что клуб не сможет отбить потраченные на Магуайра € 87 млн

«Манчестер Юнайтед» может столкнуться с проблемой, если клуб решит расстаться с защитником Гарри Магуайром. Об этом сообщает Mirror.

По сведениям источника, манкунианцы понимают, что они не смогут отбить те € 87 млн, которые потратили на покупку Магуайра из «Лестера» в 2019 году.

В нынешнем сезоне в 35 матчах во всех турнирах Магуайр забил два гола. Соглашение английского защитника с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Магуайра в € 40 млн.

Ранее сообщалось, что футболисту по электронной почте пришло письмо, в котором было сказано, что в доме, где он живёт со своей невестой и двумя детьми, может произойти взрыв. Игрок «МЮ» обратился за помощью к полиции Чешира, которая с помощью собак осмотрела дом, но ничего не нашла.