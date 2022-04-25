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«Барселона» рассматривает трансфер нападающего «Манчестер Сити»

«Барселона» рассматривает трансфер нападающего «Манчестер Сити»
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Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез входит в сферу интересов «Барселоны», которая рассматривает его переход в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «твиттере».

31-летний Марез стал игроком «горожан» в 2018 году, перейдя из «Лестер Сити» за € 67,8 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 42 матчах во всех турнирах забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Соглашение Мареза с «Манчестер Сити» истекает в 2023 году. Рыночная стоимость алжирца оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.

Видеообзор. Поражение «Барселоны» от «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании:

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