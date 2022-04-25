«ПСЖ» не вёл переговоров с Антонио Конте

Французский «ПСЖ» не вёл переговоры с главным тренером лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье на источники, близкие к итальянскому специалисту.
Ранее сообщалось, что итальянский специалист сообщил руководителям парижского клуба о заинтересованности в работе в их клубе. При этом Конте не является первым выбором на должность главного тренера команды, которую в настоящее время занимает Маурисио Почеттино.
52-летний Конте возглавил «Тоттенхэм» в прошлом ноябре, подписав контракт до лета 2023 года. Под его руководством английская команда идёт на четвёртой строчке чемпионата страны, набрав в 32 матчах 57 очков.
Ранее Конте также тренировал в Англии лондонский «Челси», а в Италии работал с «Интером», «Ювентусом» и «Аталантой».
- 25 апреля 2022
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