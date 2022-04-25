АПЛ выступила против реформы английского футбола

Английская Премьер-лига выпустила заявление, в котором выступила против планирующейся реформы английского футбола.

«Премьер-лига признает и принимает доводы в пользу реформы и укрепления системы регулирования в футболе. Мы приветствуем открытость правительства в донесении информации и намерены работать с ними на следующем этапе консультаций, хотя мы будем продолжать утверждать, что нет необходимости в наличии законодательно поддерживаемого регулятора.

Мы согласны с тем, что болельщики имеют жизненно важное значение для футбола, и к их голосам следует лучше прислушиваться во всей Лиге. Мы предпримем ряд мер по улучшению этой области и планируем сделать подробное объявление до начала следующего сезона», — говорится в заявлении на официальном сайте Премьер-лиги.