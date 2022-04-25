Радченко: «Зенит» — не однозначный фаворит. «Краснодар» даст бой при своих трибунах

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Краснодаром» в 26-м туре РПЛ.
«Я бы не сказал, что «Зенит» — однозначный фаворит встречи, потому что играет в Краснодаре. «Краснодар» изменился в связи со всеми событиями: многие ведущие игроки покинули команду. На их место пришли молодые ребята, которые при своих трибунах дадут бой чемпиону последних лет.
Я бы всё равно отдал предпочтение «Зениту». Команда сама понимает, что у них есть возможность стать единоличным лидером за четыре тура до конца с преимуществом в шесть очков. Также «Зенит» знает результат матча, который был накануне: «Динамо» потеряло очки. «Зениту» также нужно реабилитироваться перед своими болельщиками после вылета из Кубка России, потому что перед сезоном эта задача тоже стояла перед командой, и это очень важно. В случае победы «Зенита» над «Краснодаром», на 85% они — чемпионы», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 25 апреля 2022
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