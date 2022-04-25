Аяз Гулиев: полного удовлетворения от возвращения в «Спартак» я не получил

Полузащитник «Арсенала» Аяз Гулиев вспомнил о своём переходе в «Спартак».
«С любым тренером интересно работать. У каждого своё видение футбола, узнаёшь что-то новое. Да и как человек Кононов честный, открытый, с ним всегда можно было пообщаться. Будь это другая команда, не «Спартак», я бы, конечно, поговорил с Бакаевым. Я в «Спартаке» с самого детства, поэтому у меня даже мыслей лишних не было по поводу возвращения.
При переходе с Зелимханом не разговаривал, потому что я прошёл всю спартаковскую школу и хотел вернуться, дойти до основы. Своей цели я добился, но хотелось провести за «Спартак» гораздо больше матчей. Поэтому полного удовлетворения не получил. Когда мы увиделись в Эмиратах, то очень хорошо общались. Там были Бакаев, Джикия, Урунов, Ананидзе. Хорошо провели время, поиграли в футбол, который так любит Хабиб», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
- 25 апреля 2022
-
17:18
-
17:06
-
16:59
-
16:50
-
16:35
-
16:33
-
16:31
-
16:25
-
16:19
-
16:08
-
16:01
-
15:56
-
15:51
-
15:39
-
15:35
-
15:28
-
15:25
-
15:22
-
15:18
-
15:12
-
15:08
-
15:05
-
15:00
-
14:31
-
14:24
-
14:18
-
14:11
-
14:08
-
13:52
-
13:50
-
13:23
-
13:18
-
13:10
-
13:05
-
12:57