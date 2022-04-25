Аяз Гулиев: полного удовлетворения от возвращения в «Спартак» я не получил

Полузащитник «Арсенала» Аяз Гулиев вспомнил о своём переходе в «Спартак».

«С любым тренером интересно работать. У каждого своё видение футбола, узнаёшь что-то новое. Да и как человек Кононов честный, открытый, с ним всегда можно было пообщаться. Будь это другая команда, не «Спартак», я бы, конечно, поговорил с Бакаевым. Я в «Спартаке» с самого детства, поэтому у меня даже мыслей лишних не было по поводу возвращения.

При переходе с Зелимханом не разговаривал, потому что я прошёл всю спартаковскую школу и хотел вернуться, дойти до основы. Своей цели я добился, но хотелось провести за «Спартак» гораздо больше матчей. Поэтому полного удовлетворения не получил. Когда мы увиделись в Эмиратах, то очень хорошо общались. Там были Бакаев, Джикия, Урунов, Ананидзе. Хорошо провели время, поиграли в футбол, который так любит Хабиб», — цитирует игрока пресс-служба клуба.