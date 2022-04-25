Мануэль Нойер хочет продлить контракт с «Баварией»
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер намерен заключить новый контракт с мюнхенским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, 36-летний футболист вёл переговоры с командой и договорился о продлении контракта до 2024 года. Текущее соглашение Нойера с «Баварией» истекает в конце следующего сезона.
Нойер перешёл в «Баварию» в 2011 году. В нынешнем сезоне вратарь в 37 матчах во всех турнирах пропустил 34 мяча и 14 раз сыграл «на ноль».
«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии в 10-й раз подряд. Нойер в составе мюнхенского клуба выиграл 27 трофеев.
Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски продолжит выступление за немецкую команду в следующем сезоне.
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