Серж Гнабри, вероятно, не продлит контракт с «Баварией». В нём заинтересован «Реал»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри, скорее всего, не продлит контракт с мюнхенцами. Об этом сообщает Kicker.



По информации источника, переговоры о продлении соглашения были инициированы давно, однако сейчас находятся в тупике. Сам Серж не планирует пролонгировать соглашение, так как клуб не собирается удовлетворять его финансовые требования. В услугах немца заинтересованы «Реал» и некоторые клубы английской Премьер-лиги.

Серж Гнабри является воспитанником академии немецкого клуба «Штутгарт». 11 июня 2017 года «Бавария» объявила о подписании Гнабри на три года за € 8 млн после активации пункта о выкупе в его контракте с бременским «Вердером».

С тех пор в составе «Баварии» Гнабри трижды становился победителем национального чемпионата и выигрывал Лигу чемпионов. В этом сезоне Серж Гнабри забил за «Баварию» 13 голов и отдал пять голевых передач в Бундеслиге. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гнабри в € 70 млн.