Василий Уткин: для «Динамо» чемпионская гонка закончена

Российский спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал победу ЦСКА в игре с «Динамо» (1:0).
«Матч ЦСКА и «Динамо» в эти выходные был во главе угла. Армейцы только пополнились классными легионерами. Сочетание двух медленных защитников «Динамо» Бальбуэны и Евгеньева и стремление высоко держать линию прессинга приводит к выходам один на один. Вот даже Эджуке забил, хотя забивает он достаточно редко. Чёрными ногтями с маникюром ЦСКА вцепился в победу и больше её не упустил. На мой взгляд, для «Динамо» чемпионская гонка закончена», — сказал Уткин в эфире своего Youtube-канала.
«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (47) — на третьем месте.
- 25 апреля 2022
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