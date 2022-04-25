Экс-игрок «Зенита» Радченко заявил, что «Краснодар» способен закончить сезон РПЛ в топ-3
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Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что «Краснодар» способен занять место в топ-3 РПЛ по итогам сезона.
«Запредельная мотивация «Краснодара» с двумя играми в запасе зацепиться за третье-четвёртое место? Больше за третье место. Мы видим, что клубы, бьющиеся за третью строчку таблицы, сражаются до конца. Матч ЦСКА — «Динамо» показал это. Думаю, будет борьба до последнего тура. «Краснодар» — не исключение: они хотят наконец попасть в призёры», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 55 очков после 25 туров. «Краснодар» располагается на шестой строчке, имея игру в запасе и набрав в 24 матчах 39 очков.
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