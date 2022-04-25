«Краснодар» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 25 апреля, состоится матч «Краснодар» — «Зенит». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Максим Ковалёв (Реутов) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).



«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (39) — на шестом месте. В тройку лидеров турнира входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (47).