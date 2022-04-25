«Краснодар» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Поделиться
Сегодня, 25 апреля, состоится матч «Краснодар» — «Зенит». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Максим Ковалёв (Реутов) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (39) — на шестом месте. В тройку лидеров турнира входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (47).
Комментарии
- 25 апреля 2022
-
17:18
-
17:06
-
16:59
-
16:50
-
16:35
-
16:33
-
16:31
-
16:25
-
16:19
-
16:08
-
16:01
-
15:56
-
15:51
-
15:39
-
15:35
-
15:28
-
15:25
-
15:22
-
15:18
-
15:12
-
15:08
-
15:05
-
15:00
-
14:31
-
14:24
-
14:18
-
14:11
-
14:08
-
13:52
-
13:50
-
13:23
-
13:18
-
13:10
-
13:05
-
12:57
Партнерский контент