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«Краснодар» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Краснодар» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Краснодар» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 25 апреля, состоится матч «Краснодар» — «Зенит». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Максим Ковалёв (Реутов) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).

«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (39) — на шестом месте. В тройку лидеров турнира входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (47).

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