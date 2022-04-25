Маркиньос: после поражения в матче с «Реалом» игроки «ПСЖ» оказались в дерьме
Поделиться
Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос признался, что тяжело переживал поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом» (1:3).
«Этот матч было трудно переварить. Мы, игроки, первыми оказались в дерьме. Это была важная игра для нас. На следующий день мне было очень тяжело, кусок в горло не лез. Бензема был великолепен. Возможно, в том матче мне следовало больше сосредоточиться на своих действиях. Иногда ты слишком много думаешь о других и о том, что тебя окружает», — приводит слова Маркиньоса Canal+.
Напомним, «Пари Сен-Жермен» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» в двухматчевом противостоянии в 1/8 финала турнира (1:0, 1:3). В следующей стадии «Реал» сыграет с «Манчестер Сити».
Комментарии
- 25 апреля 2022
-
18:50
-
18:40
-
18:39
-
18:32
-
18:19
-
18:13
-
18:08
-
17:55
-
17:45
-
17:35
-
17:31
-
17:27
-
17:18
-
17:06
-
16:59
-
16:50
-
16:35
-
16:33
-
16:31
-
16:25
-
16:19
-
16:08
-
16:01
-
15:56
-
15:51
-
15:39
-
15:35
-
15:28
-
15:25
-
15:22
-
15:18
-
15:12
-
15:08
-
15:05
-
15:00
Партнерский контент