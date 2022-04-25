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Маркиньос: после поражения в матче с «Реалом» игроки «ПСЖ» оказались в дерьме

Маркиньос: после поражения в матче с «Реалом» игроки «ПСЖ» оказались в дерьме
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Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос признался, что тяжело переживал поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом» (1:3).

«Этот матч было трудно переварить. Мы, игроки, первыми оказались в дерьме. Это была важная игра для нас. На следующий день мне было очень тяжело, кусок в горло не лез. Бензема был великолепен. Возможно, в том матче мне следовало больше сосредоточиться на своих действиях. Иногда ты слишком много думаешь о других и о том, что тебя окружает», — приводит слова Маркиньоса Canal+.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» в двухматчевом противостоянии в 1/8 финала турнира (1:0, 1:3). В следующей стадии «Реал» сыграет с «Манчестер Сити».

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