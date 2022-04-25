Гвардиола сообщил, будет ли выполнена его миссия в «Манчестер Сити», если клуб выиграет ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, станет ли победа его команды в Лиге чемпионов показателем того, что его миссия в Манчестере выполнена.
«Нормально ли то, что люди требуют от меня победы в ЛЧ? Когда люди ожидают большего – это нормально. «Манчестер Сити» ни разу не выигрывал АПЛ, а потом Агуэро забил тот самый гол. Ты выигрываешь и хочешь ещё и ещё. Хочется побеждать каждый раз, быть лучшей командой, играть великолепно. Все хотят преуспеть.
Будет ли выполнена моя миссия, если выиграем ЛЧ? Пока я остаюсь тренером, у меня никогда не будет выполненной миссии, поскольку всегда есть новая цель, которую нужно выполнить. Мы с клубом принимаем решения вместе. Мне скажут, были ли результаты хорошими или плохими, выполнена миссия или нет», — приводит слова Гвардиолы Diario Sport.
- 25 апреля 2022
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