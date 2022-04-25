«Краснодар» — «Зенит»: объявлены составы команд на матч 26-го тура РПЛ, Дзюбы нет в заявке

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Примечательно, что нападающего Артёма Дзюбы нет в заявке «Зенита».



«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Газинский, Якимов, Кривцов, Волков, Олусегун.



Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Бородин, Мацукатов, Черников, Кокоев, Ильин, Апеков, Манелов, Самко.



«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.



Запасные: Кизеев, Одоевский, Круговой, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».

«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (39) — на шестом месте. В тройку лидеров турнира входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (47).