Стерлинг: в «Ман Сити» знают, что «Реал» хорош в ЛЧ, но прошлое не имеет особого значения

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».



«Мы знаем, насколько хорош «Реал» в Лиге чемпионов. Речь не только о нынешнем розыгрыше, но и о прошлых сезонах. Они забивали голы на последних минутах матчей, но у нас есть футболисты, которые участвовали в напряжённых играх. Они знают, как с этим совладать. Думаю, будет интересно.



То, что было ранее, не имеет особого значения. Всё это в прошлом. Главное — правильно подготовиться. Мы не можем думать только о прошлых выступлениях «Реала». Мы сосредоточены на предстоящей встрече», — приводит слова Стерлинга пресс-служба «Манчестер Сити».

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится завтра, 26 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.