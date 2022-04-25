Черчесов не дал игрокам «Ференцвароша» выходной на следующий день после чемпионства

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал досрочную победу команды в чемпионате Венгрии.

«Только положительные эмоции. Достигнут успех, которого мы и хотели добиться. Радует, как команда реагирует на наши требования, как выполняет всё на поле. Мы довольны, что на правильном пути. Да, не всегда всё получается, но главное, что мы понимаем друг друга. Хотя у нас тут почти Вавилонская башня ― игроки из 14 стран, но мы должны друг друга слышать. Да, у всех разный менталитет, но это даёт возможность развиваться.



После матча посидели с президентом, руководством, ребятами около часа на стадионе. В девять вечера я был дома. У нас сегодня уже была тренировка, выходной команде я не дал. У нас игра 29-го числа, после неё отдохнут. Мы просчитали, что так нам комфортнее подготовиться. Обычный рабочий процесс», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.