Почеттино в случае ухода из «ПСЖ» может вновь стать тренером «Тоттенхэма»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может вновь возглавить «Тоттенхэм». Об этом сообщает Evening Standard.
Сообщается, что нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте настроен покинуть клуб и возглавить парижскую команду. Лондонцы, в свою очередь, готовы вернуть Почеттино, контракт с которым, по сообщениям СМИ, скоро разорвут парижане.
Конте не устраивает трансферная политика «Тоттенхэма», он требует как минимум шесть новых подписаний предстоящим летом. По информации источника, Конте уже предложил услуги «ПСЖ» и готов подписать с французами двухлетний контракт. Парижане, в свою очередь, уже провели встречу с Почеттино, на которой договорились о прекращении сотрудничества.
Основной причиной возможного увольнения Почеттино является неудачное выступление в Лиге чемпионов. Специалист и его тренерский штаб получат почти € 15 млн в качестве компенсации за расторжение контракта.
- 25 апреля 2022
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