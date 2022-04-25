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Черчесов рассказал, кто из игроков сборной России поздравил его с чемпионством в Венгрии

Черчесов рассказал, кто из игроков сборной России поздравил его с чемпионством в Венгрии
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал об игроках сборной России, которые поздравили его с досрочной победой в чемпионате Венгрии.

«Ничья с «Уйпештом» не делала нас чемпионами. Это было дерби, к тому же игра за титул. На установке я предупредил игроков, что будет тяжело и напряжённо. Пропустили в самом начале с пенальти, но сумели отыграться. Надо было проявить спокойствие, в концовке было непросто в меньшинстве, но выдержали и выиграли.

Приятно, что облили шампанским после матча. Другое дело, зачем костюм-то портить? Казённое же добро. Богатство бы принесли, было бы приятнее (смеётся). Многие из сборной написали. Дзюба написал, Газинский, Семёнов, Баринов и остальные ребята. Вообще поздравлений было большое количество, очень приятно», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Облили шампанским — приятно. Но зачем портить костюм?» Чемпионское интервью с Черчесовым «Облили шампанским — приятно. Но зачем портить костюм?» Чемпионское интервью с Черчесовым
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