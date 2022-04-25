Черчесов рассказал, кто из игроков сборной России поздравил его с чемпионством в Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал об игроках сборной России, которые поздравили его с досрочной победой в чемпионате Венгрии.
«Ничья с «Уйпештом» не делала нас чемпионами. Это было дерби, к тому же игра за титул. На установке я предупредил игроков, что будет тяжело и напряжённо. Пропустили в самом начале с пенальти, но сумели отыграться. Надо было проявить спокойствие, в концовке было непросто в меньшинстве, но выдержали и выиграли.
Приятно, что облили шампанским после матча. Другое дело, зачем костюм-то портить? Казённое же добро. Богатство бы принесли, было бы приятнее (смеётся). Многие из сборной написали. Дзюба написал, Газинский, Семёнов, Баринов и остальные ребята. Вообще поздравлений было большое количество, очень приятно», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 25 апреля 2022
-
18:56
-
18:50
-
18:40
-
18:39
-
18:32
-
18:19
-
18:13
-
18:08
-
17:55
-
17:45
-
17:35
-
17:31
-
17:27
-
17:18
-
17:06
-
16:59
-
16:50
-
16:35
-
16:33
-
16:31
-
16:25
-
16:19
-
16:08
-
16:01
-
15:56
-
15:51
-
15:39
-
15:35
-
15:28
-
15:25
-
15:22
-
15:18
-
15:12
-
15:08
-
15:05