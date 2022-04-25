Стало известно, почему Артём Дзюба пропустит матч с «Краснодаром»

В пресс-службе «Зенита» объяснили, почему нападающий санкт-петербургского клуба Артём Дзюба не попал в заявку команды на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«У Дзюбы небольшая мышечная травма, сегодняшнюю игру он пропускает», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».
Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 25 апреля, на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».
«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (39) — на шестом месте. В тройку лидеров турнира входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (47).
- 25 апреля 2022
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