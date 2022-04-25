Габриэл Жезус рассказал, чего ожидает от противостояния с «Реалом» в полуфинале ЛЧ

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус высказался о противостоянии с мадридским «Реалом» в полуфинале ЛЧ, а также вспомнил последнюю встречу этих соперников в плей-офф турнира.
«Можно ли остановить «Реал», совершающий камбэки против «ПСЖ» и «Челси» на «Сантьяго Бернабеу»? Наверное, нет. Почти все футболисты мадридцев имеют большой опыт выступлений в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Это очень важно. Но мы верим в себя. В прошлом году наша команда дошла до финала и, к сожалению, проиграла, но мы дошли до этой стадии.
В 2020 году, когда мы встречались с «Реалом» в последний раз в плей-офф ЛЧ, было очень сложно и напряжённо, впрочем, как и всегда, когда играешь на «Бернабеу» против них. Мы выиграли, но соперник старался. Я был рад помочь своей команде, но теперь всё будет по-другому, с другими игроками.
Винисиус Жуниор, который играл тогда, сейчас стал намного более зрелым. Он тот же игрок, но уже более зрелый. Я его большой поклонник. Надеюсь, он будет становиться всё лучше и лучше. Желаю ему удачи, но не против меня», — приводит слова Жезуса Marca.
- 25 апреля 2022
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