Карпин: eсли бы «Спартак» не говорил только про судейство, не было бы речи с моей стороны

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями после победы в матче 26-го тура РПЛ над «Спартаком» со счётом 3:2.

«Конечно, есть эмоции. Тем более это четвёртая победа подряд в нашей ситуации, когда мы боремся за выживание. Она была нужная. Эмоции зашкаливали.

Если бы «Спартак» не говорил только про судейство, то не было бы речи с моей стороны. Когда с такими зарплатами и футболистами всё время виноват судья, даже с «Ростовом», который должен был три-четыре раза за центр поля перейти.

Свою оценку о том, что игра «Спартака» была простая, я не изменил. Повторюсь, что я удивился, думал, что будет чуть-чуть по-другому. В какой-то момент мы прессингуем хорошо, заставляем соперника выбивать мяч, играть более вертикально, но не при первой возможности туда дубасить мяч. Готовились к тому, что они будут выходить из обороны через пас», – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».