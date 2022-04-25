Карпин «поржал» из-за обвинений Салиховой в отсутствии трофеев со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал обвинения Заремы Салиховой в отстутствии трофеев со «Спартаком» при неограниченном бюджете.
«По поводу неограниченного бюджета, меня это, мягко говоря, улыбнуло, поржал. Это первое. Второе – она правильно сказала, что титулов не выиграли, было всего два вторых места за четыре года. Смешно звучит про безграничный бюджет. Когда любое подписание игрока и любую трату свыше 100 тысяч рублей надо подписывать у десяти человек – какой это неограниченный бюджет?
Сравнивать легионеров «Спартака» мне неинтересно. Если уж сравнивать, то всех игроков. Джикия чем-то отличается? Конечно, легионеры у них хорошие, особенно с учётом того, кто остался после отъездов.
Насколько слова Салиховой меня задели? Посмеялся, да и всё», – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».
- 25 апреля 2022
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