Игуаин: думал перейти в клуб МЛС и играть с сигаретой во рту, но попал в сложный турнир
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Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин высказался об уровне чемпионата МЛС.
«Думал перейти в клуб МЛС и играть с сигаретой во рту, но вместо этого попал в сложный турнир. Здесь действительно непросто биться. МЛС похожа на чемпионат Италии», — приводит слова Игуаина Marca.
Напомним, Игуаин перешёл в «Интер Майами» в 2020 году. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2022 года. Ранее аргентинец выступал за «Ювентус», «Челси», «Милан», «Наполи» и «Реал».
«Интер Майами» в восьми матчах набрал 10 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС сезона 2022 года. В следующем туре нынешнего розыгрыша МЛС «Интер Майами» сыграет с «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча состоится 1 мая.
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