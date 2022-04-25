«Краснодар» — «Зенит»: Сергеев открыл счёт

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимает «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. К 36-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Зенит».

На 35-й минуте матча счёт открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев. После передачи защитника «Зенита» Дугласа Сантоса хавбек Далер Кузяев не пробил сам из позиции в штрафной, но переправил мяч правее, а Сергеев от границы вратарской в касание отправил мяч в ближний угол.

«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (39) — на шестом месте. В тройку лидеров турнира входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (47).