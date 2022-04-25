Зиньковский: хотел бы услышать гимн Лиги чемпионов, сыграть с хорошими командами
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о своих самых заветных мечтах.
«Футбольная — сыграть в Лиге чемпионов и за сборную. Это — две цели, которые перед собой ставит каждый футболист. Хотел бы услышать гимн Лиги чемпионов, сыграть на стадионах с хорошими командами. А за сборную — любой хочет сыграть за свою страну. Сейчас, конечно, тяжело это представить, но, будем надеяться, что это всё будет возможно в ближайшем будущем. А нефутбольная — пусть будут только футбольные», — — сказал Зиньковский в эфире YouTube-канала сборной России по футболу.
В сезоне-2021/2022 Антон Зиньковский провёл за самарские «Крылья Советов» 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач.
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