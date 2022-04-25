Зиньковский: хотел бы сыграть против Бразилии, пока там есть Неймар

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский ответил на вопрос, против кого мечтает когда-нибудь сыграть.

«Хотел бы сыграть против Бразилии, наверное, пока там есть Неймар. Мы играли в детстве за «Чертаново» на турнире в Японии, тогда у нас бразильцы, по-моему, выиграли 5:0. Тогда было тяжело, но интересно. Думаю, сейчас было бы не менее интересно», — сказал Зиньковский в эфире YouTube-канала сборной России по футболу.

Антон Зиньковский выступает за «Крылья Советов» с 2019 года. За это время полузащитник провёл 113 матчей за самарский клуб, забил 16 голов и отдал 28 результативных передач.

В нынешнем розыгрыше РПЛ на счету Зиньковского 26 матчей за «Крылья Советов», в которых он сумел забить три гола и сделать семь голевых передач.