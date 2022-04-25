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Александр Мостовой оценил вероятность попадания «Спартака» в стыковые матчи

Александр Мостовой оценил вероятность попадания «Спартака» в стыковые матчи
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Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался на тему возможного попадания столичного клуба в зону стыковых матчей по итогам сезона-2021/2022.

«Если рассуждать математически, то «Спартак» может попасть в стыковые матчи. Но, честно говоря, в это мало верится. Красно-белые должны обыгрывать «Крылья», хотя эта команда сейчас стала непредсказуемой… «Спартак» с «Крыльями» и «Уралом» должен набирать очки, чтобы оторваться от зоны стыковых матчей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

После 26 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский «Спартак», набрав 31 очко, располагается на 10-м месте в турнирной таблице. В зоне стыковых матчей сейчас находятся «Нижний Новгород» и «Урал».

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