«Краснодар» — «Зенит»: Манелов сократил отставание хозяев в счёте

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» принимает санкт-петербургский «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. К 75-й минуте счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Зенит».

На 73-й минуте встречи нападающий «Краснодара» Ираклий Манелов сократил отставание хозяев в счёте, забив гол после передачи форварда «быков» Руслана Апекова.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (39) — на шестом месте. В тройку лидеров турнира входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (47).