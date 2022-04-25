Евгений Ловчев: «Спартак» не вылетит из РПЛ!

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что красно-белые не вылетят из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022.



«Спартак» не вылетит. Команда играет довольно прилично. Да, где-то не забиваются голы, да и в обороне непорядок. Но это не Тула, не «Уфа». Даже о зоне стыковых матчей нельзя говорить. Красно-белые наберут достаточное количество очков, чтобы не быть там. История с вылетом «Динамо»? Не повторится!» — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак», набрав 31 очко, располагается на 10-м месте в турнирной таблице. В матче 26-го тура РПЛ красно-белые на выезде уступили «Ростову» со счётом 2:3.