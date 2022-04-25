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«Бенфика» разгромила «Ред Булл Зальцбург» и стала победителем Юношеской лиги УЕФА

«Бенфика» разгромила «Ред Булл Зальцбург» и стала победителем Юношеской лиги УЕФА
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В финальном матче Юношеской лиги УЕФА сезона-2021/2022 австрийский «Ред Булл Зальцбург» встречался с португальской «Бенфикой». Игра прошла на стадионе «Коловрей» в Ньоне (Швейцария) и завершилась победой португальской команды со счётом 6:0.

Голы за «Бенфику» U19 забили полузащитники Мартим Нету и Шер Ндур, а также нападающие Луиш Семеду и Энрике Араужу, оформивший хет-трик в этой встрече.

Таким образом, «Бенфика» стала победителем Юношеской лиги УЕФА сезона-2021/2022. В полуфинале турнира португальская команда обыграла туринский «Ювентус» (2:2, 4:3 — по пенальти), а «Ред Булл Зальцбург» разгромил мадридский «Атлетико» со счётом 5:0. Напомним, победителем прошлого розыгрыша Юношеской лиги УЕФА стал мадридский «Реал».

Юношеская лига УЕФА. Финал
25 апреля 2022, понедельник. 19:00 МСК
Ред Булл Зальцбург U19
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 6
Бенфика U19
Лиссабон, Португалия
0:1 Нету – 2'   0:2 Араужу – 15'   0:3 Ндур – 53'   0:4 Араужу – 58'   0:5 Семеду – 69'   0:6 Араужу – 89' (пен)
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