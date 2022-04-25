Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Широков: «Зениту» нужно обязательно показывать чемпионскую игру, чтобы побеждать?

Роман Широков: «Зениту» нужно обязательно показывать чемпионскую игру, чтобы побеждать?
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал выступление санкт-петербургской команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:1).

«Зениту» нужно обязательно показывать чемпионскую игру, чтобы побеждать? Их преимущество сейчас особо никем не оспаривается. Команда не всегда играет на полную мощность. Создаёт себе проблемы, подпуская «Динамо» поближе… Если бы они были полностью сконцентрированы, то не было бы проблем. «Зенит» самоуспокоился, когда они после первого тайма 2:0 вели.

Трудно было включаться, когда «Краснодар» почувствовал небольшой запах крови. Могли и сравнять. Сорокин забей головой — и всё. В принципе, «Зенит» заслуженно победил. Но, если исходить, что был отрезок в 15 минут, когда «Краснодар» их очень сильно поддушил, — всё могло и не так хорошо закончиться», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме
«Зенит» уверенно обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» в таблице РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022