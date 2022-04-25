Хосеп Гвардиола высказался о предстоящих матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о предстоящих играх с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

«Послушайте, мы уже проходили «Реал» в этом соревновании, но это были две напряжённые игры.

В прошлые годы мы вылетали в четвертьфиналах. Реальность такова, что в последнее десятилетие мы уже боремся за Лигу чемпионов, проходим групповой этап и выходим в полуфинал.

Сейчас мы стараемся быть самими собой и хорошо бороться. Мы должны будем провести две исключительные игры, чтобы выйти в финал, и, надеюсь, сможем это сделать.

Нет необходимости много говорить о том, насколько мы уважаем мадридский «Реал», насколько они хороши. Это всё. Это большая честь для меня.

Мы хотим выйти в финал и выиграть его, так же как и «Мадрид», «Вильярреал» и «Ливерпуль». В то же время я никогда не буду недооценивать то, что мы уже сделали. Никогда, никогда», – приводит слова Гвардиолы Goal.