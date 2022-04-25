Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:1).



«В первом тайме были некоторые заминки, не слишком хорошо сыграли, особенно в обороне. Второй тайм был лучше, мы контролировали игру до того момента, пока не пропустили. Градус игры повысился, «Краснодар» стал создавать больше моментов. Необходим был гол, чтобы обезопасить себя от нервной концовки. Хорошо, что мы его забили. Это довольно сложная победа, но других, наверное, не бывает. Есть над чем работать, но победа заслуженная, поздравляю ребят», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

«Зенит» набрал 58 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, оторвавшись от «Динамо» на шесть очков. «Краснодар» (39) — на шестом месте.