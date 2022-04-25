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Семак поблагодарил фанатов «Зенита» за поддержку после победы в матче с «Краснодаром»

Семак поблагодарил фанатов «Зенита» за поддержку после победы в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поддержке фанатов команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:1).

«Что касается замен, думаю, они полностью окупились. Вышли новые игроки и позволили нам после третьего забитого мяча спокойно завершить эту игру. Здесь всегда прекрасная атмосфера, красивый парк, стадион, поле хорошего качества. Болельщики всегда активно поддерживают свою команду. Нашим фанатам хочется сказать большое спасибо, они всегда следуют за нами, даже испытывая определённые сложности с дорогой. Наша работа — радовать их результатом и забитыми мячами, что мы всегда стараемся делать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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