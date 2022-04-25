Радченко: «Краснодар» сделал всё возможное, но «Зенит» настроился на этот матч

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:1).
«Краснодар» сделал всё возможное. Молодые ребята сегодня сделали максимум, что могли. Нужно отдать должное «Зениту», что настроились на этот матч и отыграли его полностью.
Нечемпионская игра «Зенита»? А сколько должен был забить «Зенит»? Сколько они не забили сегодня… Думаю, «Зенит» очень хорошо и ответственно подошёл к этой игре. Я не увидел, что они играли спустя рукава. Единственное, после пропущенного совершенно необязательного гола какой-то промежуток времени «Краснодар» действительно владел инициативой в игре. Но «Зенит» поймал на контратаке — и всё стало ясно.
Теперь у «Зенита» довольно солидный отрыв — шесть очков. Осталось четыре тура, а «Зенит» перед ними выиграл очень важные матчи. Задел в шесть очков — это отлично. Думаю, на 90% «Зенит» — чемпион», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 25 апреля 2022
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