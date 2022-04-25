Ал. Мостовой: когда в «Зените» убрали с поля трёх иностранцев, «Краснодар» начал душить
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Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался об игре «Зенита» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:1).
«От «Зенита» чемпионская игра и не нужна была. Класс есть класс. Единственное, что интересно: когда в «Зените» убрали с поля трёх иностранцев, «Краснодар» начал душить. Сделали 1:2, на секунду показалось, что 2:2 сделают. Всё уравнивается в итоге.
Конечно, вопрос о чемпионе снят. Математически ещё нельзя, но им выиграть один матч и «Динамо» оступиться. Процентов на 80 «Зенит» — чемпион», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После 26 туров «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 58 очков.
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