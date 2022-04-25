Семак ответил на вопрос, хотел бы он сыграть с «Краснодаром» Фарке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, хотел ли он сыграть с «Краснодаром» Даниэля Фарке.
«Мы не так хорошо знаем молодых ребят «Краснодара», но уже привыкли к таким игрокам, как, например, Сперцян и Сафонов, но они ещё совсем молоды. Усилия, которые Сергей Николаевич вкладывает в команду и развитие футбола, должны обязательно давать свои плоды. То, в каких условиях ребята тренируются и играют, — праздник для них самих, как и для болельщиков. Нас как гостей всегда также радушно встречают. Это огромная заслуга одного человека.
Хотелось бы сыграть против «Краснодара» Фарке? Мы играли с разным «Краснодаром», было много тренеров и игроков. Это всегда сложные, но интересные матчи. Думаю, ни одной команде здесь не придётся просто», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 25 апреля 2022
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