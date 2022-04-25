Анчелотти: никто не ожидал увидеть «Реал» и «Вильярреал» в 1/2 финала Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Сити» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.



«Мы должны хорошо выступить. В полуфинал Лиги чемпионов попали две команды, которые никто не ожидал там увидеть, — это «Реал» и «Вильярреал». Мы бьёмся, и это неоспоримо. Давление одинаково для нас и наших соперников. Для нас выход в полуфинал — не успех. Выход в финал будет более существенным достижением, но для этого нужно обыграть «Манчестер Сити». История «Реала» в Лиге чемпионов не имеет большого значения. Она помогает игрокам ощущать важность турнира, так что это влияет на нас положительно, а не отрицательно», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится завтра, 26 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.