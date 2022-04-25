«Краснодар» показал всё, что мог». Сторожук — о поражении в матче с «Зенитом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

«Тяжёлый матч, но мы показали всё, что могли на данный момент. В эпизодах пропущенных голов могли сыграть лучше, обидные мячи. Во втором тайме смотрелись лучше, создали несколько хороших моментов, но над реализацией ещё предстоит поработать. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за сумасшедшую поддержку, она особенно важна нам сейчас», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

«Зенит» набрал 58 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, оторвавшись от «Динамо» на шесть очков. «Краснодар» (39) — на шестом месте.