В «Краснодаре» прокомментировали отсутствие Черникова в стартовом составе с «Зенитом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук объяснил отсутствие полузащитника Александра Черникова в стартовом составе «быков» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).
«Что касается Черникова в запасе, он все эти дни испытывал недомогание, буквально вчера провёл одну тренировку. Возможно, мы выпустили его слишком рано, но он демонстрирует большое желание помогать команде. Он является одним из лидеров команды, мы в нём всегда нуждаемся, поэтому решили использовать его сегодня таким образом. Чернов и Мартынович в игровой форме, но у нас впереди много сложных матчей, мы хотим задействовать всех игроков по максимуму. Необходима ротация, чтобы каждый игрок смог без последствий выйти на поле и помочь команде. Хотелось бы поблагодарить ребят, они как старшие игроки очень помогают молодым адаптироваться в команде без какой-либо ревности и зависти», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Черников на выйдет в стартовом составе «Краснодара» на встречу с «Зенитом» из-за микротравмы.
- 25 апреля 2022
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