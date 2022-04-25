В «Краснодаре» прокомментировали отсутствие Черникова в стартовом составе с «Зенитом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук объяснил отсутствие полузащитника Александра Черникова в стартовом составе «быков» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).



«Что касается Черникова в запасе, он все эти дни испытывал недомогание, буквально вчера провёл одну тренировку. Возможно, мы выпустили его слишком рано, но он демонстрирует большое желание помогать команде. Он является одним из лидеров команды, мы в нём всегда нуждаемся, поэтому решили использовать его сегодня таким образом. Чернов и Мартынович в игровой форме, но у нас впереди много сложных матчей, мы хотим задействовать всех игроков по максимуму. Необходима ротация, чтобы каждый игрок смог без последствий выйти на поле и помочь команде. Хотелось бы поблагодарить ребят, они как старшие игроки очень помогают молодым адаптироваться в команде без какой-либо ревности и зависти», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Черников на выйдет в стартовом составе «Краснодара» на встречу с «Зенитом» из-за микротравмы.