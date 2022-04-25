Тренер «Краснодара»: легионеры клуба не связывались и не изъявляли желания сотрудничать

Тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о легионерах краснодарского клуба.



«Команда новая, она собирается и совершенствуется по ходу сезона, многие даже не проходили ещё подготовительный этап. Возможно, с кем-то мы опережаем события и рискуем, но это необходимость. В нашем распоряжении есть также К-2, мы сейчас работаем на две команды. Мы хотим, чтобы даже молодые ребята уже сейчас почувствовали уровень РПЛ и были готовы играть даже против сложных соперников. Мы всегда уверены в стартовом составе, это лучшие ребята.



Я не слежу за игроками, покинувшими клуб. Они на данный момент никак не связывались и не изъявляли желание сотрудничать. Комментариев на этот счёт у меня нет.



Сейчас тяжёлый период в команде, но мы все справляемся с ним общими усилиями. Есть ребята, которые выделяются лидерскими качествами и подбадривают младших, но мы все одинаково прикладываем все свои усилия для достижения целей. Мы одна семья и одна команда. Мы стараемся играть и побеждать, но пока показываем такой результат, который можем. Нельзя сказать, что для «Зенита» мы сегодня были лёгкой прогулкой. Кто-то думал, что мы сегодня возьмём три очка? Нам предстоит ещё долго и упорно работать.



Мы не списываем старых игроков, мы всегда на них надеемся. Если эти игроки захотят быть в составе клуба, я как тренер буду только рад», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.